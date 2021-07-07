الأردن: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن الأمن المائى لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر والسودان فى حماية حقوقهما.





وشددت الوزارة، فى بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، على أهمية التوصل لحل تفاوضى لمسألة سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف فى مياه النيل، مؤكدةً على عدم القيام بأى عمل أحادى الجانب وملء السد بدون اتفاق عادل على أساس القانون الدولى. وبينت الوزارة، أن الجهود المكثفة التى تبذلها كل من مصر والسودان للتوصل لاتفاق تفاوضى حول مسألة السد تعكس حرصهما المشترك على تحقيق العدالة فى توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

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