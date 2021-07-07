بروتوكول تعاون بين البرلمان العربى ومجلس النواب فى مجال نظم المعلومات

وشهدت مراسم التوقيع التى جرت بين ممثلى البرلمان العربى المستشار كامل شعراوى الأمين العام للبرلمان العربى، وممثل النواب المصرى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المصرى.
حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الأمانة العامة لدى المؤسستين.
وأكد المستشار كامل شعراوى، حرص البرلمان العربى على تعزيز التعاون مع مجلس النواب المصرى فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتى انطلاقا من العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تجمع بين البرلمان العربى ومجلس النواب المصرى على كافة المستويات، والتى تشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين بما يسهم فى تطوير القدرات البرلمانية لخدمة مصالح الدول والشعوب العربية.
وأضاف "شعراوى" فى تصريح صحفى، عقب توقيع بروتوكول التعاون، أن مجلس النواب المصرى يمتلك خبرة برلمانية تاريخية تجاوزت مئة وخمسين عاما، واكبها تطور كبير فى استخدام الأدوات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لخدمة العمل البرلمانى، فهو يمتلك تجربة رائدة فى التحول الرقمى نتطلع للاستفادة منها فى تعزيز وتطوير تجربة البرلمان العربى وإنطلاقًا من رغبتنا فى اتخاذ خطوات سريعة ومتطورة فى مجال التحول الرقمى للعمل البرلمانى العربى.
ونوه "شعراوى" إلى رغبة البرلمان العربى فى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمجلس النواب المصرى وتجربته العريقة فى مجال تطوير التكنولوجيا ونظم المعلومات والخدمات الإلكترونية بما يدعم العمل البرلمانى، موضحًا أن مجلس النواب المصرى رحب بتقديم جميع سبل الدعم والبرامج الإلكترونية المتاحة لديه لخدمة البرلمان العربى، وذلك تقديرًا لدوره المهم فى العمل العربى المشترك.
وأشار أمين عام البرلمان العربى، إلى أن إبرام هذا البروتوكول، سيكون من شأنه تيسير التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق أهدافهما المشتركة على أفضل وجه ممكن من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الخبرات.
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