/639455/شيخ-الأزهر نحن-الآن-في-معركة-التيه-وبعض-شبابنا-بلا-هوية

تحدث شيخ الأزهر، الإمام أحمد طيب، فى الجلسة الحوارية التى انعقدت مع الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي الدولى، حول العديد من المعتقدات والأفكار والقضايا التى هى محور نقاش العالم العربي.

دوت الخليج

شيخ الأزهر: نعيش مرحلة التية.. وبعض الشباب بلا هوية

وقال شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، خلال اللقاء:" نحن الآن نعيش مرحلة التية، وبعض الشباب لا هوية، ودور علماء الدين مهم فى معالجة القضايا المعاصرة، والتعامل مع كل القضايا الحديثة والمستجدة، بما يناسبها من أحكام.

شيخ الأزهر: لابد أن يكون التعامل مع القضايا المستجدة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وأكد شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، فى حديثه على أنه من الضرورى، أن يكون التعامل مع تلك القضايا التى تشغل المواطنين، والمستجدة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، وتحقيق مصالح الناس.

كما أشار شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، أن مؤسسة الأزهر الشريف تسعى طول الوقت وعلى مدار تاريخه الذى يمتد لأكثر من ألف عام، أن يضطلع بهذا الدور، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأزهر العالمل للتجديد فى العلوم الإسلامية، الذى تم عقده فى العام الماضية، قد لاقى انتشار واسع بفضل ما قدمه العلماء من رجال الدين فى قضايا تمس بشكل مباشر حياة الناس.

وأوضح شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، أنه من الضرورى أن يكون المواطنين على درجة كبيرة من اليقضة، خاصة فى مواجهة الغزة الثقافى والفكرى الذى يحاول أصحابها فرض ثقافتهم على مجتماعاتنا الإسلامية، التى لها شخصيتها المستقلة، مضيفًا:" نحن الآن فى معركة التية والكثير من شباب الأمة بلا هوية، فلا هم شرقيون ولا هم غربيون، مشيرًا إلى ان التراث الإسلامي زاخر بما يجعلنا أن نفخر به، كما أنه يكفل كل سب النجاح والتقدم.