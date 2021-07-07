/639449/دعم-ذوي-الاعاقة-والجمعيات-الأهلية-ملفات-تحتل-الأولوية-على-أجندة-لجنة-الحماية-المجتمعية--بتنسيقية-الأحزاب-صور

اجتمعت لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب، أمس بعد التشكيل الجديد، لبحث عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمالها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الجماية المجتمعية بتنسيقية شباب الاحزاب

ذوى الاحتياجات الخاصة

تناول الاجتماع مناقشة ملف ذوى الاحتياجات الخاصة والعقبات التى تواجه إصدار كارت الخدمات المتكاملة، ومناقشة سبل تنظيم عدد من الزيارات لدور الأيتام والرعاية وتقديم الدعم لهم.

الجمعيات الاهلية

كما ناقش الاجتماع آليات مساعدة الجمعيات الأهلية فى مختلف المحافظات للتعرف على خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، وكيفية توفيق الأوضاع وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، وسبل توفير آليات الدعم لمراكز عزيمة للتعافى من الإدمان.

حضر الاجتماع كلا من نجوي إبراهيم أمين سر اللجنة، والنائبة رحاب عبد الغنى، والنائب أحمد فتحى، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوي الشريف، وشيرين فتحى، ومحمد فهمى، وأحمد نجيب، ومحمد كمال أبو حطب.

تفقد الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل اللجنة والنائبة منال سلامة عضو مجلس النواب و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بعد تعرضها للأخطار بسبب إرتفاع منسوب المياه الجوفية ، والوقوف على تنفيذ توصيات لجنة الاعلام في الفصل التشريعي السابق ، ورؤية معدلات تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة بإعتبارها مزار عالمى .

إستقبل الوفد البرلمانى الأنباكيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا و الراهب القمص ابونا تداوس افامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس افامينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب وقيادات وزارة الآثار والسياحة .