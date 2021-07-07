لجان الشيوخ عقدت ٢٦٢ اجتماعا بـ ٤٧٨ ساعة خلال دورالإنعقاد الأول «صور»

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دوت الخليج يرصد عدد اجتماعات اللجانت النوعية بمجلس الشيوخ

انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

وكان مجلس الشيوخ، قد أنهى رسميًا دور الانعقاد الأول، حيث أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس علي أنه مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، فإننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم. وطموحاتهم.

مشروعات القوانين

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، متحدثًا للأعضاء حيث قال:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشةعدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع".

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج الإخبارى، فإنه قد جرى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالى، إجراء 194 مداخلة.

الفصل التشريعي الأول

وفى حديثه بالجلسة العامة قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:" يطيب لي أن اتقدم بالتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة.... ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان ... من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي... فى ظل إطار دستوري حصين. كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.... فقدبذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة....وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية... فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة.... فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس.... وكذلك أمام الجلسات العامة".