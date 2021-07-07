غداً..أحمد حاتم ضيفاً ببرنامج"اسرار النجوم"

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفاً ببرنامج "اسرار النجوم" مع الأعلامية إنجي علي، غداً الخميس، عبر إذاعة نجوم FM 100.6 ،ومن المقرر عرض الحلقة الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أبرز اعمال أحمد حاتم

درس علوم الإعلام لفترة قبل أن يلتحق بورشة د.محمد عبدالهادي لإعداد الممثل، والذي رشحه لأول بطولاته في فيلم أوقات فراغ والذي حاز على نجاح نقدي وجماهيري وقت عرضه.

وشارك احمد حاتم، في بطولة عدد من الأفلام البارزة، منها الكنز بجزئيه الأول والثاني، الهرم الرابع، قصة حب والغسالة، وفي المسلسلات فرتيجو، ابن حلال، لدينا أقوال أخرى، فوق مستوى الشبهات، حكايتي، وحارة اليهود ليه لأ حظر تجول طاقه حب قصه حب الشارع اللى ورانا رسايل حلاوه الدنيا.

يذكر أن الفنان الشاب احمد حاتم، استعرض ذكريات مسلسل “ليه لا 2 ”حيث قام بنشر صورة من كواليس المسلسل جمعته بالفنانة منة شلبي.

وكتب أحمد حاتم من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام:“بقلب في تليفون صلاح لقيت الصورة دي”

فيلم ليه لا من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.