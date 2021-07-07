النائب عمرو درويش يحيي ذكرى استشهاد كمين البرث.. ويؤكد:مبادرة حياة كريمة هي الأمل للمواطن في الريف

/639438/النائب-عمرو-درويش-يحيي-ذكرى-استشهاد-كمين-البرث-ويؤكدمبادرة-حياة-كريمة-هي-الأمل-للمواطن-في-الريف

قام النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإحياء ذكرى استشهاد أبطال معركة كمين البرث، حيث تحل اليوم، 7 يوليو 2021، الذكرى الرابعة لملحمة كمين "البرث" التى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن كمين البرث بمدينة رفح.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة بعض طلبات الاحاطة الخاصة بكفر الشيخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة ببعض المشكلات والمشروعات فى محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ذكرى استشهاد أبطال معركة البرث

وقال النائب عمرو درويش، فى مستهل حديثه وتعليقه على طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة: "فى بداية كلامى، أحيي ذكري استشهاد أبطال معركة البرث، الشهيد أحمد المنسي ورفاقه، الذين ضربوا أكبر الأمثلة في التضحية من أجل الوطن".

حياة كريمة

وعقب النائب عمرو درويش، على طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة، مشيدا بتمثيل محافظة كفر الشيخ فى الاجتماع، وبالقيادات الشابة، وتابع قائلا: "المحافظة تستحق أكثر مما هي عليه الآن، ومهم نعظم الإيجابيات، حيث إننا نرى حركة دءوبة فيما يشبه الإعجاز، ومبادرة حياة كريمة مبادرة تنموية كبرى تستهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن".

وأكمل: "شئ طبيعي نشاهد بعض السلبيات، لكن حجم السلبيات مقارنة بالإيجابيات كام؟!، أي حد يري ما يتحقق من إيجابيات على الأرض في كفر الشيخ، وأيضا من الواجب التنبيه علي السلبيات والعمل على حلها، فمثلا لما تتكلم عن 1500 متر تغطية ترع، فلا مانع أن تشكل لجنة تنزل وتعاين الواقع للوقوف علي إذا ما كان هناك خلل فى 100 متر أو أكثر أو أقل، ويكون فى هذه اللجنة المحافظ".

التصالح على مخالفات البناء

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هى الأمل الذي ينتظره أي مواطن الذي يريد أنه يحيي حياة كريمة، متابعا: "محتاج أسمع من كفر الشيخ ماذا تفعل في الأماكن التي لم تدخل ضمن حياة كريمة، واعرف المخصصات للمناطق غير المشتملة في حياة كريمة، مثل موضوع التصالح فى مخالفات البناء، هنعمل إيه في ملف التصالح، مهم جدا، وكذلك ما تم حيال ما حدث عن إهانة مواطن في مستشفي بكفر الشيخ، وإحنا بنتكلم عن الإيجابيات مهم إننا نأخذ بالنا من السلبيات ونعالجها".

وعقب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على واقعة إهانة مواطن فى مستشفى بالمحافظة، قائلا: "هذه الحالة كانت في مستشفي جامعي، والتحقيقات جارية بشأنها".