الرئيس السيسي يوجه.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت أربعة طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.
من جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهوريةمصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.
يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.
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