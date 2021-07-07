محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول تأخر إصدار الأحوزة العمرانية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وأدى إلى انتشار البناء العشوائى، وذلك بحضور جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.





وأوصت لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بوضع جدول زمنى لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدى للبناء المخالف والعشوائى.

وقال المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن هناك 70 عزبة فى مطوبس بكفر الشيخ جار التنسيق مع المحافظة بشأنها.

وأضاف أن هناك خطاب موجه من وزير الإسكان للمحافظين بعمل حصر لكل العزب، متابعا: "نجرى عملية فلترة تتم كل فترة، وكل العزب والكيانات التى أرسلت من وزارة التنمية المحلية سيتم الانتهاء من أحوزتها العمرانية بحد أقصى خلال 3 أشهر، أما التى لم يستدل عليها سيتم عمل جدول زمنى لها".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من وضع إلزام بجدول زمنى ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، متابعا: "المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها فى جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ".

وجدد رئيس اللجنة، التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقول التصالح فى مخالفات البناء فى القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، وقال: "إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلى إصدار تشريعى، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعى لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعى تعديل تشريعى على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائى لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق فى القرارات عندما تصدر".

وتابع: "قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتى الآن وزارتى التنمية المحلية والإسكان، لم ترسل للمحافظات آليات التنفيذ، وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية فى الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار، وعايز أعرف الأسبوع المقبل، من القيادات التنفيذية الحاضرة معنا، ماذا سيتم".

من جانبه، أشار جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يتسبب فى تعطيل إنهاء طلبات التصالح، وتعد عائق رئيسى، قائلا: "طورنا التخطيط العمرانى وأجهزة حديثة لسرعة الانتهاء من الأحوزة، وعندى 1.200 عزب ونجوع، وعندنا فى التصالح 120 ألف طلب، 80% منها قرى".