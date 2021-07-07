افتتاح معهد للكتاب المقدس وتكريم أوائل الإعدادية بشرق المنيا

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا فام أسقف شرق المنيا، معهد القديس أباهور لدراسة الكتاب المقدس، والذى سيقبل للدراسة به أبناء الإيبارشية من المرحلة الثانوية.



جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا فام أسقف شرق المنيا، معهد القديس أباهور لدراسة الكتاب المقدس، والذى سيقبل للدراسة به أبناء الإيبارشية من المرحلة الثانوية. كما كرَّم أوائل الشهادة الاعدادية على مستوى الإيبارشية، فى الحفل الذى أقيم لهذا الغرض فى بيت القديس الأنبا بولا للمؤتمرات بنزلة عبيد، التابع للإيبارشية.

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