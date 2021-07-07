جدة - نرمين السيد - احتفلت مدرسة القديس يوسف النجار للمشورة والإرشاد الكنسى التابعة لمركز الكلمة الثقافى القبطى فى كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس بالإسكندرية، بتخريج الدفعة الخامسة لدبلومة المشورة المشتركة بين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وكنيسة السيدة العذراء، والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس، بحضور نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقمص مرقس جبرة والقس لوقا عبد المسيح مسؤولى المشورة بالمركز ولفيف من الآباء الكهنة.





تم خلال الحفل تخريج 65 مشيرا ما بين آباء كهنة وعلمانيين، ليصبح إجمالى عدد خريجى المركز 36 أبا كاهنا و206 من المشيرين على مدار العشر سنوات الماضية منذ افتتاحه. وتمتد دراسة الدبلومة لعامين متواصلين تتضمن حوالى 200 ساعة دراسية وتدريبية، وورش متخصصة، لتأهيل المشيرين للخدمة بمراكز المشورة. تم خلال الحفل مناقشة مشاريع التخرج التى قام بتقديمها الدارسين، والتى تضمنت عددًا من الأفكار المتميزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخريج الدفعة الخامسة من مدرسة القديس يوسف للمشورة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.