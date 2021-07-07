مجلس الوزراء يقر مشروع الرئيس للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13 / 6 / 2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالى للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التى تم إنشاؤها فى عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعى جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمى والبحث العلمى عالية الجودة.

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن بتعاقد هيئة المتحف المصرى الكبير مع مكتب "المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم"، لمدة 24 شهرًا إضافية تنتهى فى 30 أبريل 2022، وذلك لتقديم خدمات استشارية كدعم فنى لمشروع المتحف.

وكذلك وافق المجلس، على زيادة الاعتماد المخصص للحملات الإعلامية لمنظومة النظافة والمخلفات من الاعتمادات المخصصة بموازنة جهاز شئون البيئة للعام المالى 2021/2022 دون طلب أى اعتمادات إضافية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع مقاول رفع التراكمات والمخلفات من مناطق القاهرة الأربع، وكذا توفير العمالة من خلال مقاولى توريد العمالة، وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرح والترسية للمناقصة العامة التى تقوم بها الهيئة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع وحق الانتفاع فى أربع قطع أراض بمركز أرمنت، لإقامة مشروعات خدمية عليها، وكذلك اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 46 المُنعقد بتاريخ 23 يونيو الماضى للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانا مُجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 79 بتاريخ 28 يونيو الماضى، وذلك لعدد 28 موضوعًا.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتنفيذ شبكة الاتصالات الأرضية لعدد 6 قرى ضمن 14 قرية ذات الأولوية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذك وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مشروع الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، والمسند تنفيذهما تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.