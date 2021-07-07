النشرة المرورية: كثافات بمطلع كوبرى السيدة عائشة ودائرى المنيب والخصوص

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، مع شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية بمحور أبو قير عن منطقة كفر عبده وميدان وكذلك محور فيكتور عمانويل، وأيضا بعض الأحجام بشارع سوريا المتجه لمنطقة جليم.

وأوضح أن الحركة المرورية بمعظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى مرضية تماما، عدا بعض الأحجام بمدينة المنصورة، فى شارع جيهان المتجه لحى الجامعة، إضافة إلى بعض الأحجام بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة وميدان المؤسسة والمتجه للطريق الدائرى فى محافظة القليوبية.

وبين أن هناك بعض الأحجام بمحافظة أسيوط، فى محور 23 يوليو المتجه لمحور يسرى راغب، ومحطة قطار أسيوط.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال أعلى مناطق "المنيب والبساتين والمرج والخصوص والبراجيل"، كما يشهد محور 26 يوليو بعض الأحجام أعلى منطقة ناهية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع النيل القادم من مجلس الدولة المتجه لنفق العجوزة، حيث وجه اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية، حيث يفضل سلوك كوبرى الدقى.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام مرتفعة نسبيا فى كورنيش النيل عند منطقة الملك الصالح لذا يفضل استخدام محور الأوتوستراد، كما انحسرت الأحجام بأعلى كوبرى الأزهر، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس، والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة السيدة عائشة بمطلع كوبرى السيدة عائشة، وأيضا المتجه لمسجد الرفاعى والسلطان حسن، لذا يفضل سلوك مناطق باب الوزير أفضل حالا.