«أنجبتة اثناء فترة حبسها بالسجن» .. مباحث الدقهلية تكشف لغز «طفل السلم»

/639443/انجبتة-اثناء-فترة-حبسها-بالسجن--مباحث-الدقهلية-تكشف-لغز-طفل-السلم

كشفت الأجهزة الأمنيةالدقهلية، اليوم الأربعاء، غموض العثور علي طفل عمره 5 أشهر ملقي بسلم أحد المنازل بمدينة ميت غمر وبجواره شنطة تحتوي علي "علبة لبن وحفاضات اطفال" وتبين أن امه تركته رغبة منها في تولي أحدا من الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها علي الإنفاق عليه.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل العثور على طفل يبلغ من العمر الـ 5 أشهر بالدقهلية

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من "وفاء محمود أحمد بركة "49 سنة، أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر ، ومقيمة شارع " الليثي " دائرة القسم ،بعثورها على طفل ذكر يبلغ من العمر حوالی " خمسة أشهر " ملقى على سلم المنزل محل سكنها يرتدي ملابسه وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وتسليم الطفل للمبلغة على سبيل الأمانة .

أنجبتة اثناء فترة حبسها

وبتكثيف جهود البحث، توصلت جهود وحدة مباحث القسم إلي تحديد والدة الطفل وتبين أنها تدعي "عزة الششتاوي حسن نصر الدين " 41 عاما، بدون عمل ، ومقيمة فى قرية، " طنامل " دائرة مركز أجا، وأن الطفل يُدعي "محمد ماهر عبدالفتاح" مواليد 2021/1/18، والتي أنجبتة اثناء فترة حبسها بسجن أجا المركزي علي ذمة قضايا « تبديد» وانتهاء فترة عقوبتها، حيث توجهت به بتاريخ أمس إلي دائرة قسم ميت غمر، وتركته رغبة منها في تولي أحدًا من الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها علي الإنفاق عليه.

و بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتها بما توصلت اليه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وأضافت بان الطفل من زوجها "ماهر عبدالفتاح علي أبو النجا"43 عاما صياد ، ومقيم بدائرة مركز الستاموني وأنها منفصله عنه منذ فترة لوجود خلافات وعدم قيامه بالإنفاق عليها وانها ما زالت على ذمته وجاري العرض علي النيابة العامة .