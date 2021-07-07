/639442/هل-يحرس-مصطفى-شوبير-مرمى-الأهلي-في-غياب-الشناوي

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المباراة التي ينوي خلالها بيتسو موسيماني في إراحة محمد الشناوي لمنح فرصة لحارس الأخر أقربهم مصطفى شوبير.

وتقام المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب على ملعب بتروسبورت بعد أن حقق الفريق الفوز على سموحة برباعية نظيفة في إطار منافسات الجولة الماضية ، في المواجهة التي قد تشهد تواجد مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمي.

من يحرس الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني قرر إراحة محمد الشناوي من حراسة المرمى أمام المقاولون العرب ، ومشاركة على لطفي أساسيا من أجل منح الأول مزيد من الراحة قبل نهائي إفريقيا ومشاركته في أولمبياد طوكيو 2021.

وفي ظل معاناة على لطفي حارس مرمى النادي الاهلي البديل من إصابة خفيفة قد تمنعه عن مواجهة المقاولون العرب ، أصبح تواجد مصطفى شوبير في مواجهة المقاولون العرب قائمة بشكل كبير.

وفي هذا الإطار استقر بيتسو موسيماني على الإستمرار في منح محمد الشناوي فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال مواجهة المقاولون العرب القادمة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

السوط: أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.