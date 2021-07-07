إنچي وجدان تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

تحتفل ،اليوم الأربعاء، الفنانة المصرية إنچي وجدان بعيد ميلادها ال 38، إذ أنها من مواليد 7 يوليو 1983، فهي ممثلة ومونتيرة مصرية خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة وتلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة إنچي وجدان بعيد ميلادها.

إنچي وجدان تهنئ نفسها بعيد ميلادها

ونشرت وجدان صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، مصحوبة بتعليق هنئت فيه نفسها قائلة: "عيد ميلاد سعيد ليا".

وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها، بالإضافة للجمهور، وذلك عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الفنانة هيدي كرم، النجمة هند صبري والفنان محمود الليثي.

محطات في حياة إنچي وجدان

كان أول ظهور لإنچي كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي «تامر وشوقيه».

كما شاركت في فيلم «اتش دبوور» وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم «طير أنت» للفنان أحمد مكي.

وتعد آخر أعمالها هو مسلسل «طلعت روحي»، الذي شاركها في بطولته مجموعة من الفنانين مثل نيقولا معوض وسلمى أبو ضيف وتامر فرج وآخرين.

إنجي وجدان محط التنمر

ودائمًا ما تتعرض الفنانة إنجي وجدان للتنمر على السوشيال ميديا، وكتبت عبر صفحتها الرسمية: "أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلي رسالة تنمر أو شتيمة هنزلها عندي، الكلام ده ولا بيفرق معايا ماتخفوش، بس أنا بحب افضح الناس دي".