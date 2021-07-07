/639423/دينا-الشربيني-تحتل-المركز-الأخير-بفيلم-ثانية-واحدة

احتل فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الأخير ضمن أفلام العيد من حيث الصدارة ، بسبب تراجع إيراداته إلي 3 ملايين و695 ألف جنيه.

دوت الخليج

بوستر فيلم ثانية واحدة

ونشر الفنان مصطفى خاطر، بوستر جديدا لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر "خاطر" حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلقت عليه: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.

ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم ثانية واحدة

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

أفلام مؤجلة لـ دينا الشربينى

بعد عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، أصبح هناك فيلمان آخران لم يتم عرضهما تشارك فى بطولتهما دينا الشربينى وهما فيلما “30 مارس" و"يوم 13".

فيلم٣٠ مارس

وتشارك أيضا دينا الشربيني في فيلم "30 مارس"، الذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

فيلم يوم 13

كما تنتظر "الشربيني" أيضا طرح فيلم "يوم 13" الذي انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضى وشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.