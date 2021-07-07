محافظ كفر الشيخ: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى خلاقة

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، هى مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه على الأرض من إنجازات "خيال علمى"، بتحويل قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين،

وقال المحافظ: "نشكر القيادة السياسية على المبادرة الخلاقة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ولها مردود ضخم على المواطنين".

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه كان هناك مركز آخر سيدرج فى مبادرة حياة كريمة فى المحافظة، ولكن رأوا أن مركز مطوبس هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، وهو مركز للهجرة غير الشرعية، ومركز طارد، ولذلك تم إدراجه فى المبادرة، بتكلفة مقدرة 6.5 مليار جنيه، ولو قسمت تكلفة المبادرة على عدد المراكز، لا تتعدى 3 مليار جنيه للمركز، وبعد زيادة التكلفة، زادت المخصصات المالية المقررة لبعض المراكز المدرجة فى المبادرة.

وتابع اللواء جمال نور الدين: "ما يتم على الأرض فى ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمى، وجهد ضخم يبذل، وخدمات فى كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها، وكل الجهات المعنية تراقب وتنزل للمتابعة، وكذلك نواب المحافظة، وبالنسبة للجزيرة الخضراء مشروع قائم لكن مفيش حد هيكمله، هل نتركه، فتم إدراجه، وكذلك تشمل مجموعة مدارس، دخلناها فى حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، وأنا رايح جاى على مركز مطوبس، وبعمل مكتب هناك عشان أتابع".وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها، وذلك ردا على النائب مقدم طلب الإحاطة الذى أشار إلى عدم إدراج قصر الثقافة وبعض المشروعات.

فيما، قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ: "مبادرة حياة كريمة مبادرة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، ومركز مطوبس فيه 350 ألف نسمة، وموضوع المشروعات التى يتم ضمها أو كانت يتم تنفيذها وتم ضمها، فذلك لتتكامل مع بعضها، وتشمل المبادرة إنشاء 5 مجمعات خدمية، وكذلك مدارس ومستشفيات، وكذلك محور سكن كريم، وندعو الجميع بأن أى حالات تستحق سكن كريم يتم إرسالها لنا وستدرج".

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة تنموية كبيرة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن، فكل التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة.وتابع السجيني: "أحد المحافظين فى الصعيد، قال لى مبادرة حياة كريمة جاءت ستر غطاء للمحافظين والمسئولين، وكذلك النواب".

وكان النائب محمد سعد الصمودى، استعرض طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين.

وقال النائب محمد الصمودى، إن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير القرى، من أهم المبادرات التنموية التى تستهدف توفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن المصرى، وهى من أكبر المبادرات التنموية، مشيرا إلى أن اللجان المختصة أدخلت مناطق تم وضع أعمال فيها غير ضرورية، وأن الأعمال المرصودة فى المبادرة لها مخصصات بأكثر من 6 مليار جنيه، ووجدت أعمال مدرجة ضمن المبادرة وهى مدرجة منذ سنوات وبعضها تم تتفيذها منذ أكثر من سنة، وأخرى جارى تنفيذه، تتجاوز مبلغ نحو 2 مليار جنيه، وهناك مناطق وقرى فى مركز مطوبس لم تدرج ضمن المبادرة رغم توجيهات القيادة السياسية بتوصيل الصرف الصحى لكل القرى، ولا نعرف سبب عدم إدراجها، ونطالب بزيادة الأعمال فى الجزيرة الخضراء وتنفيذها وإدراجها، كما أن الغاز الطبيعى حتى الآن لم يتم توصيله فى مطوبس، وطالب بتسريع عمل المبادرة.

وتابع: "عندنا مشكلة بالنسبة لسكن كريم، بعض المناطق لا يوجد فيها أى منزل مدرج فى المبادرة، ولا أحد ينكر جهود الوزارات والأجهزة المعنية التى تنفذ المبادرة". وطلب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة من النائب إعداد كشف بما ذكره وتقديمه للجنة لكى ترد عليه المحافظة