صور.. هبوط أرضى بمحور المحمودية فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - تلقى حى غرب الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث هبوط بالحارة البطيئة بمحور المحمودية ، وانتقل مسئولى الحى وقسم شرطة كرموز والمرافق إلى موقع البلاغ.
ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب ، أن الهبوط ناتج عن الصرف الخاطئ لأحد الشركات بمحور المحمودية، مشيرة إلى أنه جارى عمل مشروع جديد لصرف هذه الشركة، لمنع تكرار المشكلة.
وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه تم وضع حواجز أمنية بمحيط الهبوط، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
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