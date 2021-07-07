رياضة النواب: اللجنة تتخد من "حياة كريمة " خارطة  طريق والمبادرة الرئاسية ستحقق طموحات الشباب«صور» 

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واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب ، بمحافظة الدقهلية ، وذلك في أخر أيام الزيارة التي أستمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لعدد من مرلكز شباب المنصورة

حياة كريمة

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق احلام وطموحات الشباب ، والعمل علي توفير بيئة مناسبة لهم .

مراكز الشباب

جاء ذلك خلال زيارة ، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، بخضور هيثم الشيخ نائب الدقهلية والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة ايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة .

دعم وتمكين الشباب

واكد رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية علي التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف علي المشكلات التي تعوقهم ، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافه انواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبه لممارستهم للانشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعيه لهم.

وأوضح أن اللجنة تسعي لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والاسكندرية ، كما زارت علي مدار 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية .

وقال " حسين " إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لن تنعكس بالايجاب فقط علي مراكز الشباب ولكنها مبادرة ستغير وجه الحياة فى القرى والريف لافتا الي إنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثل "حياة كريمة في ذلك العدد من القري وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة ب3 سنوات .

قوة الدولة المصرية

واضاف أن مبادرة حياة كريمة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.

خطة التنمية المستدامة

واشار الي ان المبادرة تعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.