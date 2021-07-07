شهد فيلم «مش أنا» مساء أمس إنخفاض ملحوظ في إيراداته مقارنة بأيام عرضه السابقة برغم حفاظه على تصدر قائمة الأعلى إيرادات في دور العرض السينمائية، لتكون هذه المرة الأولى للعمل في تراجع ايراداته.

دوت الخليج يكشف تراجع إيرادات فيلم مش أنا للمرة الأولى

حقق فيلم «مش أنا» مساء أمس ايردات بلغت 637 ألف جنيه، وكان قد جني في أول يوم عرض له ايرادات تخطت المليون و129 ألف جنيه، ليمثل ذلك تراجع كبير للفيلم، وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم حتى الان أكثر من 18 مليون و 801 الف جنيه، والفيبم من بطولة رامز جلال، وغادة عادل وخالد الصاوى، بيومي فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.

فيلم «مش أنا» يكتسح فيلم أحمد نوتردام

وشهد فيلم “أحمد نوتردام” تراجع أيضا منذ أن بدأ عرض فيلم “مش أنا” اذ بلغت إيراداته 18 مليون و839 ألفا جنيه، والعمل من بطولة رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".