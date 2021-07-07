محافظ كفر الشيخ : إنجازات حياة كريمة على أرض الواقع "خيال علمي" «صور وفيديو»

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي مبادرة خلاقة، وما يتم تنفيذه علي الأرض من إنجازات "خيال علمي"، بتحويل قري محرومة من الخدمات إلي قري تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوي معيشة المواطن.

دوت الخليج يرصد رد محافظ كفر الشيخ على طلب النائب محمد الصمودي بشأن ادراج قرى مطوبس فى حياة كريمة

مبادرة سكن كريم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين،

وقال المحافظ: "نشكر القيادة السياسية علي المبادرة الخلاقة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ولها مردود ضخم علي المواطنين".

مبادرة حياة كريمة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه كان هناك مركز آخر سيدرج في مبادرة حياة كريمة في المحافظة، ولكن رأوا أن مركز مطوبس هو الأولي والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، وهو مركز للهجرة غير الشرعية، ومركز طارد، ولذلك تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة مقدرة 6.5 مليار جنيه، ولو قسمت تكلفة المبادرة علي عدد المراكز، لا تتعدي 3 مليار جنيه للمركز، وبعد زيادة التكلفة، زادات المخصصات المالية المقررة لبعض المراكز المدرجة في المبادرة.

وتابع اللواء جمال نور الدين: "ما يتم علي الأرض في ظل مبادرة حياة كريمة، خيال علمي، وجهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، ومساكن ومرافق وفايبر وغيرها، وكل الجهات المعنية تراقب وتنزل للمتابعة، وكذلك نواب المحافظة، مضيفا “وبالنسبة للجزيرة الخضراء مشروع قائم لكن مفيش حد هيكمله،هل نتركه؟فتم إدراجه”، وكذلك تشمل مجموعة مدارس، تم إدراجها في حياة كريمة كمنظومة متكاملة، موضحا”أنا رايح جاي علي مركز مطوبس، وبعمل مكتب هناك عشان أتابع".

وأشار المحافظ، إلي أن مبادرة حياة كريمة تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها، وذلك ردا علي النائب مقدم طلب الإحاطة الذي أشار إلي عدم إدراج قصر الثقافة وبعض المشروعات.