/639427/شريف-دسوقي-في-ندوة-بأكاديمة-الفنون-بعد-تعافيه

اتجه الفنان المصري شريف دسوقي، اليوم الأربعاء، الموافق 7 يوليو إلى أكاديمية الفنون، وتحدث عن أزمته الصحية الأخيرة مع طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية في لقاء خاص.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لشريف دسوقي خارج المشفى بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة.

شريف دسوقي برفقة أشرف زكي في أكاديمية الفنون

و حضر شريف دسوقي، ندوة اليوم في أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ليتحدث عن الفترة الأخيرة في حياته، وما عاشه من أزمات.

وتحدث الفنان شريف دسوقي، موجهًا حديثه لطلاب المعهد العالي بالأكاديمية، ليحثهم على السعادة ويتمسكوا بلحظاتهم السعيدة، ويحافظوا على الأمل دائمًا، قائلًا: "وحياة كل دمعة فرحتنا لنعيش حياتنا".

واستطرد حديثه قائلًا: "طفوا سكينة الحياة وحطوا أيدكم على قلوبكم، وقولوا وحياة كل نفس حسيته جوانا وحياة كل دقة قلب وحياة كل دمعة فرحتنا لنعيش حياتنا بقلب ونعيش حياتنا بجد".

و أعرب الفنان شريف دسوقي عن حبه وامتنانه لكل جمهوره الذي وقف بجانبه في محنته الأخيرة بعد بتر ساقه.

القصة الكاملة لمرض شريف دسوقي الصحية

تعرض الفنان شريف دسوقي لإصابة بسيطة في قدمه أثناء تصويره لمسلسل ضل راجل ولكن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بداء السكري، ووصل إلى خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، وبعد فشل كل المحاولات أصبح الحل الوحيد هو بتر القدم اليسرى وإلا سيحدث تسمم في الجسم بالكامل خلال يومين ما يؤدى إلى الوفاة، لذلك اتخذ الدكتور المعالج قراره بخضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم وبالفعل وافق دسوقي على الأمر وتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.

وبمجرد أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن حالة شريف دسوقي انقلبت السوشيال ميديا وفزع أصدقائه من الوسط الفني وصولا إلى النقابة والمتحدة للخدمات الإعلامية وانتهت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذين تكاتفوا جميعًا لمساعدة دسوقي حتى يخرج من أزمته من خلال تحملهم نفقة تلاجه كاملة، ومتابعة حالته أول بأول وتوفير رعاية صحية لازمة.

وكشف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي بعد نقله لمستشفى دار الشفاء وتقديم كامل الرعاية اللازمة له بناءًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثم بدأ في التعافي التام بمساندة كافة زملاؤه ونقابة المهن التمثيلية فضلًا عن دعم جمهوره.

فيلم ماما حامل لشريف دسوقي في دور العرض

الجدير بالذكر، أنه يعرض لشريف دسوقي حاليًا، فيلم "ماما حامل" التي تدور في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

والعمل من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدي الأتربي، هدى مجدي، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.