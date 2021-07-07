فرجاني ساسي يلمح بالعودة لصفوف الزمالك «صور»

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أثار فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ارتدى اللاعب قميص الفارس الأبيض من جديد خلال قيامه بأداء بعض التمرينات.

ونشر فرجاني ساسي صورة عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" بقميص نادي الزمالك ، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول إمكانية عودة ساسي لصفوف الفارس الأبيض.

لاعب الأهلى ينتصر على الزمالك

على جانب أخر فشل نادى الزمالك فى زيادة الغرامة المالية الموقعه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من قبل المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا .

وفرضت المحكمة منذ شهور غرامة مالية على اللاعب قيمتها مليون دولار بسبب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد ، وكان مسئولو النادى الأبيض يرغبون فى مضاعفة أو زيادة الغرامة ، ولكن محاولاتهم بأت بالفشل.

وتقدم اللاعب بطعن ضد الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك وذلك على أمل تخفيضها

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فى طعن اللاعب خلال الأيام المقبلة

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك منذ عدة مواسم بعد قيامه بفسخ العقد دون موافقة النادى الأبيض مما دفع الأخير للتقدم بشكوى ضده أمام المحكمة الرياضية

وبعد رحيله عن الزمالك أنتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى ومنه أنتقل الأهلى الذى يشارك معه حاليا

صور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك

احتفل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بزواجه منذ ساعات ، مستغلا فترة التوقف الحالية للفارس الأبيض في ظل خوض النادي الأهلي مؤجلاته ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر يوسف أوباما العديد من الصور والفيديوهات خلال الاستعدادت الخاصة بحفل زفاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برفقة عدد من أصدقاء اللاعب.

بديل فرجاني ساسي في الزمالك

كشف مهند لاشين لاعب نادى طلائع الجيش عن دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات قوية معه بالأيام الماضية ، من أجل الأنتقال للنادى الأبيض بفترة الأنتقالات المقبلة وأضاف اللاعب أن اللعب للزمالك شرف كبير وجميع لاعبى الكرة المصرية يتمنون الأنضمام للنادى الأبيض يذكر أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعتبر مهند لاشين هو البديل الأفضل لتعويض غياب التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن المشاركة بتدريبات ومباريات الفريق بحجة إنتهاء عقده.