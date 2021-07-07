محمد سعد الصمودي يعلق على رد الحكومة بشأن طلبات الإحاطة الخاصة بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ «صور وفيديو»

/639424/محمد-سعد-الصمودي-يعلق-على-رد-الحكومة-بشان-طلبات-الاحاطة-الخاصة-بمركز-مطوبس-بمحافظة-كفرالشيخ-صور-وفيديو

علق النائب محمد سعد الصمودي على رد الجهات المسئولة فيما يخص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بعض الأوضاع بمركز مطوبس، قائلا إنه يعلم جيدا بالجهد المبذول من قبل محافظة كفر الشيخ و كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة، ولكن هناك بعد المشاكل من قبل وزارة التنمية المحلية لان هناك موافقات رسمية خاصة بمبادرة سكن كريم لكن دون تنفيذ فعلي الى الان، مطالبا بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطن.

دوت الخليج يرصد رد النائب محمد سعد الصمودي بشأن تسهيل الاجراءات على المواطنين للاستفادة من مبادرة سكن مبادرة سكن كريم جاء ذلك. خلال لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة ومنها طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد العمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس – كفر الشيح بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين. وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تشمل على العديد من الاثار الإسلامية والمسيحية وبالفعل نحن نريد تحويل المدينة الى مدينة اثرية والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة ولكن مازالت هيئة التنسيق الحضاري تعمل في هذ الملف.

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