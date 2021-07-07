/639422/للمرة-السابعة-السينما-العربية-تشارك-في-مهرجان-كان-السينمائي

ينطلق مركز السينما العربية للمرة السابعة في مهرجان كان السينمائي في دورته ال 74 الذي انطلق بقوة مساء يوم أمس الخميس الموافق 6 من شهر يوليو على أن يستمر ليوم 17 من نفس الشهر، بعدما شهد تأجيل العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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و يشارك مركز السينما العربية داخل المهرجان مجموعة ن لشركات والمؤسسات والمهرجانات السينمائية يأتي على رأسهم: "راديو وتليفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر)، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، مهرجان مالمو للسينما العربية (السويد)، Lagoonie Film Production (مصر)، MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأمريكية)".

ويشهد المهرجان عدد من الأنشطة التي من المقرر أن يقوم بها مركز السينما العربية والتي تتنوع بين الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية، وإطلاق مجلة السينما العربية، وتقديم جوائز النقاد للأفلام العربية وجائزة الإنجاز النقدي.

مهرجان كان السينمائي

انطلق مهرجان كان السينمائي في دورته ال74 مساء أمس لثلاثاء الموافق 6 من شهر يوليو، وسط إجراءات احترازية طبية وأمنية مشددة بعد عام من تهالتوقف بسبب جائحة كورونا، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، في تشديد تام على الالتزام بالاجراءات الاحترازية إذ سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وافتتح المهرجان بحضور المخرج الأميركي سبايك لي، رئيس اللجنة التحكيمية، وأعضاؤها التي تتكون من أربعة رجال وخمس نساء، يمثلون خمس قارات وسبع جنسيات، وسيشاهدون 24 فيلما ضمن المسابقة الرسمية, كما ستحضر النجمة الأميركية جودي فوستر، التي سيمنحها المهرجان الجائزة الذهبية كضيفة شرف هذه الدورة وفوستر حائزة على جائزتي أوسكار، وكان من ضمن النجوم المشاركون في حفل الافتتاح، الممثل والمخرج الأميركي شين بين، والفرنسية كاترين دينوف، والأميركي مات ديمون الذي أدى دور البطولة في "ستيل ووتر"، وتيلدا سوينتون، والفرنسية ماريون كويتار