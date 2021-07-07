الفريق أسامة ربيع: حافظنا على حقوقنا وشركائنا خلال التفاوض بأزمة "إيفر جيفن"

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمر صحفى جديد عقب نهاية أزمة السفينة "إيفرجيفين"، أكد خلاله على أن عمليات التوسعة التى تتم داخل قناة السويس تتم عبر معدات الهيئة وعمال الهيئة، كما يجرى دخول شركة التحدي التابعة للهيئة لدخول مشروعات التوسعة داخل القناة مستقبلاً، اما عن مهدات الإنقاذ فقد تم طلب 2 لنش إنقاذ وسفينة دعم أنقاذ وعليها وحدة غطس، ووحدة ضغط وأوناش عالية لكى تساهم فى الإنقاذ للسفن العالية، كما أنه سيتم توفير إدارتى إنقاذ فى السويس وبورسعيد لتوفير كل المتطلبات للإنقاذ المستقبلى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، رداً على تساؤلات وسائل الإعلام خلال المؤتمر، أن الهيئة حصلت على حقوقها فى مسار التفاوض، حيث إن العالم أشاد بمجهودات الهيئة فى إنقاذ السفينة خلال 6 أيام، وجميع سفراء دول العالم حضروا لشكر رجال قناة السويس على الإنجاز الكبير الذى تم داخله، فهو تم بقدرات الهيئة والمصريين فقط، حيث أنها كانت عملية معقدة جداً.

أوضح أسامة ربيع، أنه توجد لائحة لقناة السويس والسفينة بقيادتها داخل القناة وخارجها تكون للقبطان الخاص بها فقط، ويوجد رأي إسترشادى فقط لهم من الهيئة، فكل ما يتم للسفينة مسئولية القبطان الخاص بالسفينة، موضحاً أن القناة تعمل فى مختلف الأجواء والطقس بكل حالاته وكانت توجد أجواء أصعب من وقت حادث السفينة "إيفرجيفين"، فالمسئولية كانت تقع على القبطان والشركة المالكة تعلم ذلك جيداً، مشدداً على أن الإجراءات فى المسار التفاوضى طالت فترة طويلة لأن كل طرف كان متمسك بمطالبه حيث إن الهيئة كانت تريد أن تصل لحل يتوافق عليه الطرفان، وكانت الصعوبة الحفاظ على العلاقات مع الشركاء والحفاظ على الحقوق وهو ما حدث بالفعل.