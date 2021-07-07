وزير النقل يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev لمناقشة خطة تحسين...

خلال زيارته لدولة فرنسا التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بالسيدة لورانس باتيل الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev والتي تقوم حاليا بادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو ، كما توقيع عقد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان ).

تناولت المباحثات خطة تحسين ادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وكذلك الاستعداد لادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان ، كما تم مناقشة الية رفع عوائد وايرادات الخط الثالث و القطار الكهربائي من الانشطة التجارية والاعلانية

بعدها قام الوزير يرافقه السفير المصري بالقاهرة ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بزيارة الخط الاول لمترو باريس والذي تم وضعه بالتشغيل منذ عام ١٩٠٠ ميلادية ، حيث قامت السيدة لورانس باتيل باستعراض الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط الي النظام الاتوماتيكي بدون سائق ثم استقل وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس وحتى محطة الباستيل ، حيث تفقد سيادته مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذي يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP

وجدير بالذكر ان الشركة الفرنسية تعمل في اكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم

وتقوم بتشغيل عدد ٢٢ خط مترو حول العالم وعدد ٢٠ خط ترام وعدد ١٢٠٠٠ اتوبيس وعدد ٥ خطوط قطارات اقليمية باجمالي عدد ١٦ مليون راكب يوميا