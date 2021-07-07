خلال زيارته لدولة فرنسا التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بالسيدة لورانس باتيل الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev والتي تقوم حاليا بادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو ، كما توقيع عقد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان ).
تناولت المباحثات خطة تحسين ادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وكذلك الاستعداد لادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان ، كما تم مناقشة الية رفع عوائد وايرادات الخط الثالث و القطار الكهربائي من الانشطة التجارية والاعلانية
بعدها قام الوزير يرافقه السفير المصري بالقاهرة ورئيس الهيئة القومية للانفاق والوفد المرافق له بزيارة الخط الاول لمترو باريس والذي تم وضعه بالتشغيل منذ عام ١٩٠٠ ميلادية ، حيث قامت السيدة لورانس باتيل باستعراض الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير الخط بشكل كامل وتحويل نظام القيادة بقطارات الخط الي النظام الاتوماتيكي بدون سائق ثم استقل وزير النقل القطار من محطة جورج الخامس وحتى محطة الباستيل ، حيث تفقد سيادته مركز التحكم والمراقبة الخاص بالخط والذي يتم تشغيله بمعرفة شركة RATP
وجدير بالذكر ان الشركة الفرنسية تعمل في اكثر من ثلاث عشر دولة على مستوى العالم
وتقوم بتشغيل عدد ٢٢ خط مترو حول العالم وعدد ٢٠ خط ترام وعدد ١٢٠٠٠ اتوبيس وعدد ٥ خطوط قطارات اقليمية باجمالي عدد ١٦ مليون راكب يوميا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة RATP Dev لمناقشة خطة تحسين... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.