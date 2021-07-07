مذكرة تفاهم بين شركتى المقاولون العرب وإنبى للتعاون فى مجال المشروعات

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أشرف بهاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبى مذكرة تفاهم بين الشركتين للتعاون فى مجال المشروعات المشتركة وإقامة تعاون وتكامل للخبرات والموارد المتاحة بما يعود بالنفع المتبادل فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بالداخل والخارج، وقد شهد توقيع المذكرة عدد من قيادات الشركتين.





من جانبه قدم المهندس سيد فاروق الشكر لشركة إنبى على هذا التعاون الهام مشيراً إلى إن قطاع البترول يعد من أفضل القطاعات التى تعمل وفق المعايير العالمية، خاصة فى مجال السلامة والجودة، مؤكداً على ضرورة تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال المسؤولين فى الشركتين وأن المذكرة تهدف للمصلحة المشتركة، لافتاً إلى ضرورة وجود اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خاصة وأن هناك فرص للتعاون وتحقيق الاستفادة المشتركة من خلال العمل فى أفريقيا.

وأشار فاروق إلى أن المقاولون العرب ليست بعيدة عن قطاع البترول فهى تتعاون مع القطاع وتعمل بالتعاون مع شركة بتروجيت فى عدد من المشروعات.

فيما أعرب المهندس أشرف بهاء عن سعادته بهذا التعاون مع شركة المقاولون العرب ذات التاريخ الطويل فى عالم المقاولات والمدرسة التى قدمت الكثير لمصر مؤكداً أن المقاولون العرب كانت ولا تزال رائدة فى مجال التدريب وأسهمت فى تدريب العديد من المهندسين وتمتلك معهداً للتدريب ولها خبرات متعددة فى الكثير من المجالات، موضحاً أنه فخور بعمل شركة إنبى داخل منظومة قطاع البترول خارج مصر ومؤكداً أن الشركة تساهم حالياً فى عدد من المشروعات القومية داخل مصر أيضاً.