محافظ القاهرة يسلم عقود 25 عربة أطعمة متنقلة

وأشار عبدالعال، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه بناء على قرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019 بوضع مواصفات محددة للعربات لكى يكون لها شكل مميز وتدار بواسطة الطاقة النظيفة، وتعمل بأنواع مختلفة من الأنشطة.
وأفاد بأنه سيتم تحديد أماكن تواجد العربات حتى لا تعيق حركة المرور والمارة وتوفر فرص كسب تجارى واستثمارى للشباب، وتوفر لهم دخلًا جيدًا ويتيح لهم فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين فرق لمتابعة عمل العربات وأنشطتها لضمان آلية تشغيلها بشكل قانونى وجيد ومنعًا لحدوث أى عشوائية وتلافى أى أخطاء.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية فى أسرع وقت لصالح الشباب، وأنه يمكن للشباب التقدم للحصول على الترخيص من الحى والهيئة العامة للاستثمار على أن يكون من قاطنى القاهرة.
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