وزيرة الصحة: نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام لتطعيم 40 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل أزمة فيروس كورونا، وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.. خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





وأشارت وزيرة الصحة، فى مستهل استعراضها للموقف، إلى حدوث انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير فى أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.

وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الدولة فى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محليًا، بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح.

وأشارت إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم 40 مليون مواطن، مستعرضة بيانًا بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف الإصابات بالفيروس على مستوى دول العالم فى ظل المتحور دلتا.. كما تناولت موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالى 2.3 مليون لتر، وأنه تم الوصول الى مرحلة الاستقرار فى الإمداد للأكسجين السائل.