الزمالك يوجه الشكر لرابطة محبي النادي بالرياض لدعم القلعة البيضاء

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ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل مبلغ 3200 دولار أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري لحساب نادي الزمالك، وهو دعم من ٦٥ فردا فقط من أعضائها.

وقالت الرابطة إنه ليس دعما بل هو تلبية لنداء الزمالك.

الجدير بالذكر أن انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك بقيادة الدكنور محمد أسامة، خضوع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للفحوصات لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة، وخاصة في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري.

وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه:” من أجل نادينا نادي الزمالك العظيم حان وقت رد الجميل الجميل للنادي الذي ننتمي له بكل فخر وعزة، مهما مر النادي من صعاب، ومهما كانت العقبات التي حاولت عرقلة مسيرة النادي، فكان للنادي درع وسيف هو جمهور الزمالك الذي نفتخر بأننا جزء منه”:

وكانت الرابطة قد قامت بجزء قليل من واجبها وتحركت للقيام بفكرة بسيطة وهي طبع صور “واستيكرات” لاصقة تحمل صورة النجم الأسطوري “محمود عبد الرازق شيكابالا” وبيعها لمحبي النادي، كما قامت الرابطة ببيع قميص نادي الزمالك الخاص بأحد نجومنا الذي لعب به مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي الذي حققه فريقنا على حساب نادي الهلال الشقيق وبيع تي شيرت موقع من قائدنا الأسطوري شيكابالا.