/639416/فيفا-يضع-محمد-الشناوي-ضمن-أبرز-اللاعبين-في-أولمبياد-طوكيو-2021-صور
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن ابرز اللاعبين المتواجدين في أولمبياد طوكيو 2021 وجاء ضمن التشكيلة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ، ويرد دوت الخليج التشكيلة الكاملة.
«فيفا» يضع محمد الشناوي ضمن أبرز اللاعبين في أولمبياد طوكيو 2021
وأكد الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر تواجد محمد الشناوي بجانب داني الفيس وجينياك وفرانك كيسي وريتشاليسون في قائمة مواهب عالمية ستشاهد في الأولمبياد طوكيو 2020.
على جانب أخر علم دوت الخليج أنه لم يتم الإستقرار على أي هوية حامل علم مصر في الافتتاح ، وأن أي بطل أو بطلة هو مرشح لحمل العلم خاصة مع عدم تواجد معايير معينة تحدد الشخص المنوط به رفع العلم.
الأمر الذي يؤكد أن إمكانية رفع فتاة مصرية لعلم مصر ليس شئ مستحيلا لكنه قد يبدو صعبا في ظل تواجد العديد من اللاعبين والأبطال الأوليمبين أمثال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وهو حامل علم النسخة الماضية.
وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.
منختبات مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو
كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
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