/639413/برلمانى-يطالب-بتفويض-السيسي-شعبيا-لاتخاذ-ما-يلزم-في-قضية-سد-النهضة

طالب عضو مجلس الشيوخ النائب، مصطفى الكحيلى بمساندة القيادة السياسية والاصطفاف في خندق واحد تدعيما لما تتخذه وتراه مناسباً في التعاطي مع القضايا الخارجية، وعلى رأسها قضية سد النهضة.

مساندة الرئيس السيسي

وقال الكحيلي في بيان له صباح اليوم الأربعاء، إنه على الجميع مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه شعبيًا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى الرئيس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي.

ونوه الكحيلي إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان إفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري، قائلا "حياة المصريين مُقدمة على حق التنمية في إثيوبيا".