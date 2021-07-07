النائب محمود سامي: المعارضة واخده حقها في مجلسي الشيوخ والنواب وبنقول رأينا وكتير الأغلبية بتتفق معانا«فيديو»

/639411/النائب-محمود-سامي-المعارضة-واخده-حقها-في-مجلسي-الشيوخ-والنواب-وبنقول-رأينا-وكتير-الأغلبية-بتتفق-معانافيديو

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي،أن المعارضة أدائها جيد فى مجلس الشيوخ،لافتا إلى أنه كانت هناك حالة من التنسيق والتناغم بشكل ايجابي على مستوي اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن نواب الحزب المصري الديمقراطي، والأغلبية تأخذ به، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من التغيير فى القضايا الكبير مثل الموازنة العامة.

دوت الخليج يرصد التنسيق والتناغم بين المعارضة والأغلبية فى مجلس الشيوخ

الأغلبية فى الشيوخ

فىوأشار النائب محمود سامي ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن المعارضة نسبتها قليلة فى مجلس الشيوخ ، خاصة أن هناك 100 نائب معين، وزملائي فى التجمع والمصرى الديمقراطي يبدون آراءهم بحرية كاملة، لافتا إلى إنه أثناء مناقشة الموازنة العامة خلال الجلسة ، قدم نواب الحزب المصرى الديقراطي آراء وملاحظات بحرية، لكن الموافقة على مشاريع القوانين ورفضها يرجع إلى صوت أغلبية الأعضاء، ونحن نعبر عن أصوات الطبقة المتوسطة وما تحتها.

الأغلبية والمعارضة فى الشيوخ

وتابع النائب محمود سامي ، عضو مجلس الشيوخ، أن ان وضع الأغلبية والمعارضة مختلف، لأن هذه الدورة الذى يقود فيها المجلسين ذو خلفية واحدة( من المحكمة الدستورية)، مستعمين جيدًا، لافتا إلى أن الزملاء فى مجلس النواب، يقولون:" رئيس النواب يحب الاستماع لهم، حتى أنه يقول لهم :" اية رأيكم؟”، مؤكدا أن الأغلبية تتعاون معهم،إضافة إلى أن كل القوانين التى خرجت تم الاتفاق معهم بنسبة 100%، كما أن الأغلبية ممثلة فى النائب حسام الخولى دعمت الكثير من التعديلات التى تقدمنا بها.