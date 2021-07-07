/639401/بالصور-محمد-إسماعيل-يزور-دار-حماية-الفتيات-بجمعية-جانوتي-لتوفير-سبل-الراحة-والأمان-لهم

في إطار جولاته الميدانية المستمرة، قام النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة لدار حماية الفتيات بجمعية جانوتى لمتابعة المجهود المبذول من القائمين على الجمعية لتوفير سبل الراحة و الأمان للفتيات و إستعراض أهم المعوقات التى تواجهه الجمعية لأداء دورها و كيفية المساعدة فى حلها.

رفع دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ

وتجدر الإشارة إلى تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.