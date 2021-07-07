/639396/نور-عمرو-دياب-توجة-رسالة-لشيرين-رضا-في-عيد-ميلادها-قدوتي

تحتفل الفنانة شيرين رضا، فراشة السينما المصرية بعيد ميلادها الـ 52 اليوم الأربعاء، وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها، بالإضافة للجمهور، وذلك عبر حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد احتفال نور عمرو دياب بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا.

نور عمرو دياب تهنئ والدتها شيرين رضا بعيد ميلادها ال 52

حرصت نور عمرو دياب على تهنئة والدتها شيرين رضا في عيد ميلادها، بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه موجهه رسالة خاصة إلى والدتها قائلة: "أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية، حكيمة، ملهمة.. كل ما هو جيد.. أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي.. بحبك إلى ما لا نهاية".

كما احتفلت شيرين مؤخرًا بعيد ميلاد ابنتها نور، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع «انستجرام»، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد يا نونو.. اتمني تحقيق جميع أحلامك.. أحبك كثيرا جدا "، لترد عليها نور عبر التعليقات قائلة: "أحبك كثيرًا يا أمي"، ووجه عدد من متابعي شيرين رسائل تهنئة لأبنتها متمين لها السعادة الدائمة.

شيرين رضا أمام مينا مسعود في فيلم «في عز الضهر»

وعلى الجانب الآخر تنشغل شيرين رضا في تصوير مشاهدها في فيلم «عز الضهر» الذي يقوم ببطولته الفنان العالمى مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "60 دقيقة" ، الذي تشارك في بطولته بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمود نصر، من إخراج مريم الأحمدي،

وتظهر شيرين رضا في فيلم «في عز الضهر» بشخصية سيدة من أصول غير مصرية، تنضم إلى عصابات المافيا وهو ما يتطلب تصوير العديد من مشاهدها في إحدي الدول الأوروبية، وسوف تجسد شيرين رضا دور الشر أمام مينا مسعود.

شيرين رضا تشارك في دراما رمضان 2021 كضيفة شرف

وكانت شيرين رضا، قد ظهرت في شهر رمضان الماضي، كضيفة شرف في مسلسل حرب أهلية مع يسرا، كما شاركت فى مسلسل ليه لأ، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هانى عادل، وعمر السعيد، ومحسن محي الدين، وناردين فرج، وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وتم عرضه في 15 حلقة على منصة شاهد.