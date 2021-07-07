البابا تواضروس يستقبل الأنبا كاراس الأسقف العام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث اطمأن من نيافته على أمور الخدمة الرعوية بإيبارشية المحلة الكبرى.
ويلقي قداسة البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندريةوبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
ومن المقرر أن يلقي قداسته عظته بدون حضور شعب، نظرًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسوف يتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية عبر "فيسبوك".
واعتاد قداسة البابا تواضروس علي القاء عظته الاسبوعية كل يوم اربعاء، حتي بعد تزايد الاصابة بفيروس كورونا، حيث اتخد اجراءات عدم الحضور والاكتفاء ببتها مباشرا عبر القنوات المسيحية.
واتخذ قداسة البابا تواضروس تلك الاجراءات نتيجة لتزايد اعداد الاصابة بفيروس كورونا ومنع التزاحم والتجمعات اثناء انعقاد عظته الاسبوعية.
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