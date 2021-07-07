مجلس النواب يناقش تحويل «فوه» فى كفر الشيخ إلى مدينة تراثية وسياحية

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تحويل مدينة فوه إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر لأهمية المدينة التراثية والسياحية.





وأوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن مدينة فوة ذات طابع خاص، فهى ثالث مدينة فى مصر تشمل على أثار إسلامية ويتوافد عليها سنويًا العديد من الطلاب الأجانب نظرًا لما تتضمه من معالم سياحية، لذلك فيجب إصدار قرار فورى بالتعامل مع هذه المدنية بأنها مدينة ذات طابع خاص، وأشارت إلى أنها تقدمت بهذا الملف منذ عام 2019، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هناك مدينة رشيد تم اتخاذ هذا القرار فيها، وتتعامل هذه المدينة بأنها مدينة ذات طابع خالص، وأوضحت أنها بمتابعتها لهذا الملف بمجلس الوزراء، علمت أن القرار تم اتخاذه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك جاءها خطاب من وزارة التنمية المحلية أخطرها بأن القرار متوقف لحين معرفة الميزانية الخاصة لتنفيذ هذا القرار.

من جانبه، قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشمل العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، متابعا: "بالفعل نحن نريد تحويل المدينة إلى مدينة أثرية والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، ولكن مازالت هيئة التنسيق الحضارى تعمل فى هذ الملف".

وقالت المهندسة ولاء المزين، مسئولة إدارة التنسيق الحضارى بكفر الشيخ، إن الإدارة خطت خطوات كبيرة فيما يخص مدينة فوة، موضحة أن مدينة رشيد لم يتم إدراجها ضمن المدن ذات الطابع الخاص ولكن تم إدراجها ضمن الحفاظ على التراث.

وأوضحت أن مدينة فوة بها مقومات تجعلها تدرج ذات ضمن الحفاظ على التراث، وأن هناك لجنة جاءت إلى المدينة من قبل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وقامت بحصر كافة المبانى، وجارى الآن تجهيز الدراسة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب سيأخذ استمرار مناقشة لحين حضور ممثل من الجهاز القومى الحضارى، مشيرا إلى أن مدينة فوة تستحق بالفعل العمل على الحفاظ على المبانى الأثرية والمعالم السياحية الموجودة بها، مشيدا بمجهود المحافظة والنائبة هالة أبو السعد فى التعامل مع الملفات الهامة بمحافظة كفر الشيخ.