عرض «مسرحية كلها غلط» لأشرف عبد الباقي غدًا بالساحل الشمالي

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ينطلق مساء يوم الخميس، أولى عروض مسرحية الفنان الكبير أشرف عبدالباقي الجديدة، بعنوان «جريما في المعادي..مسرحية كلها غلط» على مسرحية مسرح الساحل الشمالي.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية «جريما في المعادي..مسرحية كلها غلط»

تبدأ عروض مسرحية «جريما في المعادي..مسرحية كلها غلط» في تمام الساعة العاشرة مساءً على مسرح الساحل الشمالي بعد عرض عدة مواسم منها على مسرح نجيب الريحاني بالقاهرة، ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 3 أيام وهم "الخميس والجمعة، والسبت"، وتراوحت أسعار تذاكر المسرحية مابين 150 جنيه للفئة العادية، و750 جنيه لفئة الVip.

تفاصيل مسرحية «جريما في المعادي..مسرحية كلها غلط»

«مسرحية كلها غلط» رواية كوميدية إنجليزية حصل أشرف عبدالباقي على حقوقها الأدبية للعرض في مصر، وتم عرضها في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

«مسرحية كلها غلط» من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي، وإنتاج وورك شوب.

إيقاف عرض مسرحية أشرف عبد الباقي في الساحل الشمالي

وكانت قد أصدرت السلطات المصرية، قرارا بإغلاق مسرح الساحل الشمالي وذلك تزامنًا مع وجود فريق الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم أحدث مسرحياته «ليلة العمر»، بسبب تجمع عدد كبير من الجمهور حرص على المجيء لحضور المسرحية، وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور، فاعتبرت السلطات المصرية هذا التكدس عدم استيفاء شروط الحماية المدنية وإعاقة لحركة المرور على طريق الساحل الشمالي مطروح الإسكندرية؛ ليتم فصل التيار الكهربائي، وذلك بسبب عدم الحصول على تصاريح.

وتدور أحداث مسرحية «ليلة العمر»، في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب والاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها ما يسبب لهم مشاكل كثيرة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة، والعمل من بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وغيرهم، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.