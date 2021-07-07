رياضة النواب تتفقد أندية المنصورة وتؤكد: البرلمان والحكومة  في مركب واحد وملف الشباب علي رأس أولويات القيادة السياسية «صور»

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تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، الذي يزور محافظتي الدقهلية والشرقية، نادى الحوار واستاد المنصورة ونادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد مراكز الشباب والأندية الرياضية وذلك بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة لجنة الرياضة بالبرلمان لتفقد مراكز شباب المنصورة

مراكز شباب المنصورة

وتفقد الوفد نادى الحوار، حيث كان في استقباله النائب وحيد فودة وايهاب صفوت فودة رئيس مجلس الادارة حيث اصطحبا الوفد في جولة تفقدية لماشهده النادي خلال الفترة الأخيرة من تطورات وإنشاءات وأنشطة رياضية.

نادي الحور بالمنصورة

واستمع الوفد البرلماني برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلي إيهاب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة نادى الحوار، الذي انتقد موقف وزارتي الزراعة والري بسبب المبالغ الطائلة التي يطالبون النادى بدفعها مقابل حق الانتفاع والتي تبلغ نحو ٤٥ مليون جنيه.

استاد المنصورة

كما تفقد الوفد البرلمانى، استاد المنصورة الرياضي، واستمع إلي رئيس مجلس الإدارة، والذي استعرض أزمة وقف إجراء توسعات بالإستاد رغم إعداد المقايسة وإنهاء إجراءاتها بالكامل بتكلفة نحو ٢٢ مليون جنيه من موازنة الاستاد، مشيرا إلي رفض مديرية الشباب والرياضة منحهم خطاب التخصيص، لتنفيذ هذه التوسعات والتي تشمل إنشاء ملعب وتجهيز خدمات.

مديرية الشباب والرياضة بالمنصورة

وانتقد رئيس مجلس الإدارة موقف مديرية الشباب والرياضة، لاسيما وأنها سبق ومنحتهم خطابات تخصيص من قبل لإجراء بعض الانشطة بالاستاد .

وبعد حالة من الجدل بين مسئولي المديرية ووزارة الشباب والرياضة، أوصي الدكتور محمود حسين رئيس الوفد، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ،وعضوية ممثلي مديرية الشباب واستاد المنصورة، لبحث الأزمة والتوصل إلي حلا لها.

نادي جزيرة الورد بالمنصورة

وتفقد الوفد أيضا نادى جزيرة الورد، حيث استقبلهم النائب طارق عبد الهادى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لأنشطة النادى وماتم به من تطوير ، حيث افتتح الوفد البرلماني برئاسة د محمود حسين مقر الشهر العقارى بالنادي الذى تم الانتهاء من تجهيزه مؤخرا.

واستعرض رئيس مجلس إدارة النادى، أزمة مقابل حق الانتفاع التي يعاني منها النادى مع وزارتي الرى والزراعة ايضا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب والرياضة لن تتأخر عن المساعدة في حل أى مشكلة تواجه الأندية ، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

وشدد رئيس اللجنة علي ان الحكومة والبرلمان في مركب واحد وهدفهما الاساسي هو خدمة المواطنين والعمل علي تذليل أي عقبة تواجه الشباب .

وتابع : ملف الشباب يحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية ويحرص طول الوقت علي توجيه الحكومة بمساعدتهم والعمل علي تقديم خدمات جيدة لهم .

درع التكريم

وتبادل كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب طارق عبد الهادى والنائب وحيد فودة، دروع التكريم، ومنح رئيس اللجنة درع اللجنة للدكتور هيثم الشيخ كما منح رئيس اللجنة درع اللجنة للدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والتقطوا الصور التذكارية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .