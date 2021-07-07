/639409/بعد-107-يوم-من-الجنوح-السفينة-البنمية-إيفرجيفن-تغادر-قناة-السويس

غادرت السفينة البنمية إيفر جيفن، من المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد 107 يوم من الجنوح في الممر الملاحي، والتى تسببت فى تعطل حركة المرور بالقناة وهو ما أثر على مسار حركة التجارة العالمية فى القناة.

دوت الخليج

السفينة البنمية إيفر جيفن تغادر قناة السويس

وكانت هيئة قناة السويس قد شهدت ملحمة بطولية، حيث نجحت الشركات المصرية من إزاحة السفينة البنمية الكبيرة، وتمكنت من السير فى الاتجاه الخاص بمرورها، ومن ثم تم التحفظ عليها فى البحيرات المرة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، وهى الآن فى طريقها إلى ميناء روتردام.

رئيس هيئة قناة السويس: أبناء الهيئة نجحوا فى فتح مسار للملاحة

وفى مؤتمر صحفى تم عقده منذ قليل، غادرت السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بعد توقيع عقود التسوية للأزمة التى تسببت فيها بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس.

وفى حديث له، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن أزمة السفينة تسببت فى مشكلات كبيرة بعدد من الموانئ حول العالم وآثار سلبية على قناة السويس وحركة الملاحة داخلها.

كما أشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن أبناء الهيئة نجحوا فى فتح مسار الملاحة تحت إشراف وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض الهيئة عن الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى إنه تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات من النواحى الفنية والقانونية، كان هدفها التوصل لإجراء قانونى مناسب يضمن للهيئة تعويض ما تكبدته من خسائر خراء الحادث، وضمان التواصل مع الشركة المالكة والشركة المشغلة للسفينة، والحفاظ على العلاقات الطبية التى تربط مصر بالدول التى تتبعها السفينة، وهى علاقات تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية، واستمرت المباحثات بين الهيئة وملاك السفينة على مدار 3 أشهر.