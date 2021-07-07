صور- 16 استراحة و113 لجنة.. استعدادات الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى 46 ألف و481 طالبا بواقع 20 ألف و382 للشعبة الأدبية و26 ألف و99 طالبا للشعبة العلمية الامتحانات أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات الثمانية بالإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم تجهيز 16 استراحة مزودة بكافة المستلزمات للمراقبين ورؤساء اللجان.

وأضاف سعد، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، فضلا عن وضع ممرات مغطاة أمام مقار اللجان.

ولفت إلى تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الآن، ووصول المخصصات الطبية من الوزارة إلى مخازن الإدارات، تمهيدا لتوزيعها على مقار اللجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وبوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحرارى على الطلاب والمعلمين بكل لجنة.

وفى سياق متصل، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مديريتى التربية والتعليم والصحة بالاستعداد الجيد وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات فى يسر وأمان.

وكلف المحافظ بالالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، فضلا عن توفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

وشدد على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، والحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب.

وأكد الشريف على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار فى عمل حملات لمنع الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الإزعاج.

وكلف المحافظ بضرورة توفير طبيب لكل لجنة فى حالة الاحتياج إليه، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم فيما يختص بالطلاب أو المراقبين، وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.