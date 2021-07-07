/639388/هل-تشهد-طوكيو-2021-أول-فتاة-مصرية-تحمل-علم-مصر-في-الأولمبياد

يبدو أن الساعات القليلة التي تسبق انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو 2021 ستشهد صراعا على صاحب رفع علم مصر خلال افتتاح الأولمبياد المقبل في ظل تواجد العديد من الأبطال الأوليمبين وتوافر نسبة المشاركة النسائية بشكل كبير.

وانتشرت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول إمكانية رفع فتاة مصرية للعلم المصري في أولمبياد طوكيو والتي ستكون هي المرة الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الفراعنة بالأولمبياد.

امكانية رفع فتاة علم مصر في أولمبياد طوكيو 2021 ؟

وعلم دوت الخليج أنه لم يتم الإستقرار على أي هوية حامل علم مصر في الافتتاح ، وأن أي بطل أو بطلة هو مرشح لحمل العلم خاصة مع عدم تواجد معايير معينة تحدد الشخص المنوط به رفع العلم.

الأمر الذي يؤكد أن إمكانية رفع فتاة مصرية لعلم مصر ليس شئ مستحيلا لكنه قد يبدو صعبا في ظل تواجد العديد من اللاعبين والأبطال الأوليمبين أمثال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وهو حامل علم النسخة الماضية.

هل تشهد طوكيو 2021 أول فتاة مصرية تحمل علم مصر في الأولمبياد

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.

منتخبات اليد والقدم المشاركين في طوكيو 2021

كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي.

كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل

السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام