/639388/هل-تشهد-طوكيو-2021-أول-فتاة-مصرية-تحمل-علم-مصر-في-الأولمبياد
يبدو أن الساعات القليلة التي تسبق انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو 2021 ستشهد صراعا على صاحب رفع علم مصر خلال افتتاح الأولمبياد المقبل في ظل تواجد العديد من الأبطال الأوليمبين وتوافر نسبة المشاركة النسائية بشكل كبير.
وانتشرت خلال الساعات الماضية تساؤلات حول إمكانية رفع فتاة مصرية للعلم المصري في أولمبياد طوكيو والتي ستكون هي المرة الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الفراعنة بالأولمبياد.
امكانية رفع فتاة علم مصر في أولمبياد طوكيو 2021 ؟
وعلم دوت الخليج أنه لم يتم الإستقرار على أي هوية حامل علم مصر في الافتتاح ، وأن أي بطل أو بطلة هو مرشح لحمل العلم خاصة مع عدم تواجد معايير معينة تحدد الشخص المنوط به رفع العلم.
الأمر الذي يؤكد أن إمكانية رفع فتاة مصرية لعلم مصر ليس شئ مستحيلا لكنه قد يبدو صعبا في ظل تواجد العديد من اللاعبين والأبطال الأوليمبين أمثال أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وهو حامل علم النسخة الماضية.
هل تشهد طوكيو 2021 أول فتاة مصرية تحمل علم مصر في الأولمبياد
وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن جميع الأسماء في البعثة المتوجهة لأولمبياد طوكيو ، والمقرر إنطلاقها عقب منتصف الشهر المقبل ، ومن المقرر أن تعقد الأولمبية مؤتمرا صحفيا للكشف عن المسافرين وتفاصيل البعثة.
منتخبات اليد والقدم المشاركين في طوكيو 2021
كرة القدم : محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي.
كرة اليد : كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.
الخماسي الحديث : أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل
السباحة : علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
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