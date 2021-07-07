بسبب تكرار الشكاوى..محمد زين الدين يطالب بتجهيز استراحات للمعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة

/639387/بسبب-تكرار-الشكاوىمحمد-زين-الدين-يطالب-بتجهيز-استراحات-للمعلمين-المنتدبين-للمراقبة-على-امتحانات-الثانوية-العامة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير الدعم اللازم للمعلمين المشرفين والمراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها يوم السبت المقبل.

دوت الخليج يرصد مطالبة النائب محمد عبدالله زين الدين بتوفير استراحات لمراقبين الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

وأشار النائب محمد عبدالله زين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المراقبين على الامتحانات يكونوا من خارج مكان إقامتهم مما يضطرهم للانتقال إلى أماكن بعيدة، الأمر الذي قد يدفعهم في كثير من الأحيان إلى المبيت في أماكن الامتحانات.

شكاوى مراقبين امتحانات الثانوية العامة

وشدد النائب محمد عبدالله زين ، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير استراحات لائقة بالمعلمين المنتدبين، خصوصا وأن بعض الاستراحات ليست على المستوى المطلوب.

وأكد محمد عبد الله زين الدين، أن بعض المعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة اشتكوا من تدني مستوى الاستراحات المخصصة والتي يبلغ عددها 773 استراحة بمختلف محافظات الجمهورية.

رفع دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ

وتجدر الإشارة إلى تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.