/639383/في-ظروف-غامضة--العثور-على-جثة-طفل-محترقة-في-قنا

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، علي جثة طفل مبلغ بتغيبه عن المنزل بقرية دندره، محترقاً فوق مقابر المعنا شرق مدينة قنا.

تحيامصر يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة طفل محترقة في محافظة قنا

وتكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لغز و ملابسات الواقعة، و الأسباب وراء حرق جسد الطفل الصغير، و ضبط الجناة.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بالعثور على جثة الطفل محمد رجب أبو الفضل، مقيم بقرية دندرة، فوق مقابر المعنا، و المبلغ بتغيبه عن المنزل منذ أيام.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة الطفل إلي مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم ، تحقيقاتها مع المتهمين بتعذيب طفلة ببولاق الدكرور، وتبين أنهما عمها وعمتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، عن أن والد الطفلة محبوساً على ذمة قضية إتجار في المخدرات، ووالدتها تقطن بمنزل أسرتها، وتركت الطفلة تعيش مع عمها وعمتها المتهمين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتعذيب طفلة على يد شقيقي والدها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن الطفلة المعتدى عليها تدعى «دولت. أ. ح» وبها إصابات عبارة عن حروق بأماكن متفرقة بالجسد.

وأتضح من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة «أسامة أ ح» والمدعوة «شيماء أ ح» شقيقي والد الطفلة المعتدى عليها، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.