/639377/بعد-اعتمادها-من-محافظة-القاهرة-ننشر-تنسيق-الثانوية-العامة

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية التى اعتمدتها محافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الثاني.

دوت الخليج

تنسيقي الثانوية العامة

ووفقًا لما جاء فى منشور لمحافظة القاهرة فإنه قد اعتماد تنسيق الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى قد تحدد عند 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوية بمدارس الخدمات أقل درجة من الحد الأدنى

بعد اعتمادها من محافظة القاهرة.. ننشر تنسيق الثانوية العامة

مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، محمد عطية، أكد فى حديث له أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى 4 مراحل الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة والمرحلة الثالثة، ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المراحل الثلاثة السابقة.

وكان طلاب الشهاة الإعدادية قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي، خلال الأيام الماضية فى ظل تطبيق أكبر قدر من الإجراءات الاحترازية، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الامتحانات خلال العام الدراسى الحالى رضا كبير من قبل العديد من الطلاب الذى أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث إنها قد جاءت فى معظمها فى مستوى الطالب المتوسط.