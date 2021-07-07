/639376/صحف-تركية-تفجر-مفاجأة-بشأن-حقيقة-رفض-مصطفي-محمد-الأنضمام-لمنتخب-مصر-الأولمبي

ردت صحيفة تركية على تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، بشأن سبب استبعاد مهاجم نادي جالطة سراي، مصطفى محمد، من قائمة أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد غريب أن عدم وجود مصطفى محمد، جاء على عكس رغبته، بعد رفض جالطة سراي السماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ولكن صحيفة "Aksam" التركية، كشفت أن الحقيقة عكس ما صرح به شوقي غريب عبر الصحافة وأكد أن مصطفى محمد نفسه لم يرغب في الذهاب إلى طوكيو.

وتابعت الصحيفة: "تخلى مصطفى محمد عن فكرة تمثيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو، لأنه فضل البقاء في جالطة سراي الذي يستعد للموسم الجديد، حيث سمح له جالطة سراي بالذهاب لكن اللاعب رفض ذلك بسبب رادميل فالكاو.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا1.