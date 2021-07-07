/639375/صولات-وجولات-مكوكية-في-ربوع-البلاد-كيف-انطلق-النواب-من-قاعات-البرلمان-إلى-الزيارات-الميدانية-الشاملة

وسط العديد من الاستفادات والمكتسبات التي حققها مجلس النواب الحالي وأعضاءه، على صعيد الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية، إلا أنهم قد وضعوا بصمة واضحة على صعيد الجهود الفائقة وغير المعتادة في تنظيم الزيارات الميدانية والجولات المكوكية تحقيقا لمجموعة أهداف منشودة.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي أبرز الانطلاقات لوفود برلمانية تجوب أنحاء البلاد، بحثا عن أعمال للتطوير هنا، ومسائلة ومحاسبة للمسؤولين هناك، وذلك خروجا عن إطار المكاتب التقليدية والأروقة البرلمانية، إلى حيز واسع يشتبك فيه النواب مع متطلبات وآمال المواطنين.

نقل النواب والجولات المكوكية

اعتادت لجنة النقل والمواصلات على تنظيم الجولات المكوكية في العديد من المناسبات الهامة والأماكن النوعية، تحت قيادة النائب المخضرم علاء عابد، حيث توجه اليوم الأربعاء وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة عابد، إلي محافظة جنوب سيناء في زيارة ميدانية تستمر أربع ايام ، وذلك لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد زيارة بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء حسام فودة ، علي أن تشمل الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الزيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات النقل البحري والبري ، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنه النقل والمواصلات، لتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء والوقوف علي آخر التطورات، لاسيما وأنها قبله سياحية هامة لمصر.

رياضة النواب والنشاط الملحوظ

يشكل رئيس لجنة الشباب محمود حسين، دينامو حقيقي للعمل داخل البرلمان، حيث تصدر صفوف أعضاء لجنته وتوجه منذ أيام في زيارة برلمانية إلي محافظتي الشرقية والدقهلية ، لتفقد عدد من مراكز الشباب ، والتعرف علي المشكلات التي تواجهها للعمل علي حلها .

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب، تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتا إلي أن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عن نتائج أعمال الزيارة وعرضه علي هيئة مكتب مجلس النواب وذلك عقب الانتهاء منها .

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن ملف الشباب في مصر يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي استضافة مصر لعدد من المحافل الرياضية الدولية الكبرى ، لافتا إلي أن اللجنة حريصة علي الزيارات الميدانية وفتح مجالات للحوار مع الشباب، حتي يكون هناك متابعة مستمرة لذلك الملف الهام .

إعلام النواب والمقاصد السياحية

زار وفد لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس الثلاثاء المتحف اليوناني الروماني للوقوف على المستجدات في أعمال التطوير وتاريخ افتتاحه .

واستقبل وفد البرلمان، الدكتور مؤمن زكريا استشار تطوير المتحف والدكتور اسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واللواء هشام سمير مساعد وزير الاثار، ورئيس قطاع المشروعات.

وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلماني وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المتحف له أهمية كبرى وجئنا اليوم لتسريع وتيرة العمل وسرعة افتتاح المتحف لما يمثله من أهمية كبرى حيث أنه مقصد سياحي عالمي .

واضاف "مصطفى" أن المتحف يضم أجمل مجموعات الآثار من العصرين اليوناني والروماني وهو الوحيد فى العالم المتخصص فى اقتناء وعرض آثار مصر المهمة والمتفردة عن تلك الحقبة الزمنية ، ويعد من أهم متاحف الإسكندرية على الإطلاق وأحد أكبر متاحف حوض البحر المتوسط ، كما أنه يمثل عصب السياحة للإسكندرية ، ويعد مركز ا للثقافات المختلفة من الوافدين لزيارته من العديد من دول العالم لما له من شهرة عالمية .

انطلق منذ أسابيع قليلة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى محافظة بورسعيد في زيارة ميدانية، حيث كان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وعدد من قيادات المحافظة واللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك في بداية الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لعدد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبدالسلام، حيث رحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلماني، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

زراعة النواب

منذ أيام ليست بالبعيدة، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بالاهتمام بالزراعة خاصة وانه يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأنها بصدد تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح للوقوف على خطة الدولة نحو تنمية الزراعة فى مطروح وسيوة.

جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن خطة الدولة نحو تنمية محافظة مطروح وواحة سيوة تفعيلًا لنص المادة (236) من الدستور، وطلب آخر بشأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير الحماية لموظفى وعمال الرى والصرف الصحى وصرف بدل مخاطر بواحة سيوة – محافظة مطروح.