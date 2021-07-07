وزير القوى العاملة يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومي لـ”العاصمة”

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال سعفان في برقية التهنئة للمحافظ: "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافق يوما خالدا في تاريخ الوطنية المصرية عامة وشعب القاهرة، خاصة "ذكري مرور 1052 عاماً على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م ، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي".

وأعرب الوزير ، للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز .